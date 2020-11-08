Андрієвський спростував інформацію про інфікування коронавірусом
13:42 - Читать на русском
Півзахисник киян Олександр Андрієвський прокоментував інформацію про виявлений у нього COVID-19.
Андрієвський у сторіз свого Інстаграм розмістив скріншот новини про те, що у нього виявили сумнозвісну хворобу. Хавбек лаконічно спростував цю інформацію, написавши великими буквами "Брехня".
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Зауважимо, що раніше Динамоманія повідомила, що гравець став 13-м інфікованим у складі киян. Наразі на карантині перебувають 12 футболістів, на яких Луческу не зможе розраховувати у матчі з "гірниками".
Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок о 17:00.
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