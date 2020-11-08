"Бело-синие" продолжают страдать от вспышки коронавируса в команде.

Перед поединком с Шахтером, который состоится сегодня на НСК Олимпийский, в составе киевского Динамо очередные кадровые потери.

Андриевский опроверг информацию об инфицировании коронавирусом

Причина та же: положительные тесты на COVID-19 сдали еще трое игроков первой команды, сообщает официальный сайт Динамо.

К числу инфицированных официально добавились полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев, а также форвард Владислав Супряга. К слову, все трое участвовали в матче Лиги чемпионов против Барселоны, который состоялся в среду.

Напомним, тестирование перед вышеупомянутым поединком показало положительный результат у: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккела Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко. Ранее положительный тест на коронавирус сдали также голкиперы Георгий Бущан и Денис Бойко, а также защитник Виталий Миколенко.

Интересно, что в составе Шахтера нет ни одного инфицированного футболиста перед Классическим. Болезнь подхватил лишь генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Динамо после 8-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ первое место, набрав 20 баллов. Шахтер с 16 очками идет вторым.

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