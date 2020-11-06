Один із очільників донецького клубу Сергій Палкін став черговим постраждалим від COVID-19.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив про те, що здав позитивний тест на коронавірус.

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"Ну ось прийшла і моя черга. Пішов на самоізоляцію", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, після того як спалах COVID-19 у донецькій команді пішов на спад, хворіти почали дотичні до клубу персони. Зокрема, коронавірус почав викошувати редакцію телеканалів "Футбол": захворів директор Олександр Денисов, співведучий програми "Великий футбол" Віктор Леоненко, а також провідні журналісти Ігор Бурбас та Володимир Крамар.

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