Динамо – Шахтер: "горняки" получили двойное усиление перед Классическим
Донецкая команда имеет приятные известия перед принципиальным поединком против киевского Динамо.
Шахтер провел очередную тренировку во время подготовки к матчу с Динамо, на которой присутствовали некоторые игроки, пропускавшие предыдущие поединки, сообщает официальный сайт "горняков".
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Так, в общей группе уже несколько дней занимался Марьян Швед. Также присоединился к занятиям с командой и капитан Шахтера Тарас Степаненко.
К слову, поединок Динамо – Шахтер состоится 22 апреля, начало в 17:00. "Горняки" сейчас возглавляют турнирную таблицу, тогда как киевляне пока только четвертые.
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