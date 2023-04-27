"Чи поверне інтригу в боротьбі за чемпіонське звання нічия у Класичному? Ні. Донеччани все ж, переважають переслідувачів у стабільності й не втрачають очок в протистояннях з опонентами.

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Щодо ситуації на тренерському містку Динамо... З одного боку, поява біля керма легенди Динамо змусить його підопічних максимально налаштовуватися на кожен поєдинок. З іншого, де гарантія, що Шовковський буде самостійний у прийнятті рішень? Зрештою, й рівень виконавців нинішнього Динамо, не вражає. За грою це середняк УПЛ.

Нині все залежить, передусім, від самих футболістів Шахтаря. Якщо вони не втрачатимуть своїх очок, тоді за їхнє лідерство можна не хвилюватись. Що ж до найближчого переслідувача, то у СК Дніпро-1 дуже багато залежить від настрою їхнього бомбардира Артема Довбика. Якщо суперникам вдається нейтралізувати форварда, то підопічним Олександра Кучера важко добиватися потрібного результату. Доводиться констатувати, що у складі дніпрян окрім Довбика більше немає вправного нападника і тому керманич обмежений у виборі наступальних схем", – цитує Чижевського Zbirna.com.

Нагадаємо, після 22-х турів Шахтар випереджає СК Дніпро-1 на вершині турнірної таблиці УПЛ на 5 очок (у дніпрян є гра у запасі). Далі йде Зоря, а замикає топ-4 Динамо.

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