"Вернет ли интригу в борьбе за чемпионское звание ничья в Классическом? Нет. Дончане все же, превосходят преследователей в стабильности и не теряют очков в противостояниях с оппонентами.

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Относительно ситуации на тренерском мостике Динамо... С одной стороны, появление у руля легенды Динамо заставит его подопечных максимально настраиваться на каждый поединок. С другой, где гарантия, что Шовковский будет самостоятелен в принятии решений? В конце концов, и уровень исполнителей нынешнего Динамо, не впечатляет. По игре это середняк УПЛ.

Сейчас все зависит, прежде всего, от самих футболистов Шахтера. Если они не будут терять своих очков, тогда за их лидерство можно не волноваться. Что касается ближайшего преследователя, то в СК Днепр-1 очень многое зависит от настроения их бомбардира Артема Довбика. Если соперникам удается нейтрализовать форварда, то подопечным Александра Кучера трудно добиваться нужного результата. Приходится констатировать, что в составе днепрян кроме Довбика больше нет умелого нападающего и поэтому рулевой ограничен в выборе наступательных схем", – цитирует Чижевского Zbirna.com.

Напомним, после 22-х туров Шахтер опережает СК Днепр-1 на вершине турнирной таблицы УПЛ на 5 очков (у днепрян есть игра в запасе). Далее идет Заря, а замыкает топ-4 Динамо.

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