"Перед грою ми зіштовхнулися з кількома проблемами. Як ви бачили, в заявці не було Попова, Волошина. Проблеми були й у Ваната, який не взяв участі в останньому матчі за молодіжну збірну, отримавши невелике ушкодження. Зараз, слава Богу, вже все нормально, тому він сьогодні вийшов на поле. Хоча його кондиції поки не найкращі, тому що він майже чотири дні взагалі не займався.

Динамо – Рух – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми розуміли, що гратимемо з молодою амбітною командою, яка будує свою гру завдяки пресингу, і в першому таймі, попри те, що ми його закінчили з рахунком 2:0, десь ми не догравали. Але в другому таймі ми виправили ці помилки, грали вже більш агресивно, не сідали низько, а натомість високо зустрічали і довели гру до перемоги, маючи нагоди для того аби збільшити рахунок.

Чому після заміни Караваєва Дубінчак став діяти праворуч в атаці? У нашому розпорядженні було лише два гравці, які грають на позиціях вінгерів. Я думав, як вирішити цю проблему і прийняв таке рішення задля того, аби ми не втратили у швидкості.

Беніто в нападі? У нашій команді близько 28-30 гравців. Інколи ми залучаємо гравців з U-19. Усі ці гравці належать до нашої обойми. Вони тренуються, виходять на поле на різних позиціях. Ми вимагаємо від них розуміння того, як вони мають діяти у тій чи іншій ігровій ситуації на певній ділянці поля.

Сьогодні склалася така ситуація, за якої один форвард, Супряга, відновлюється після важкої травми, а інший, Ванат, отримав ушкодження. Тому на цій позиції зіграв Беніто. У нього є для цього необхідні якості, які ми використовуємо. Ми чудово знаємо сильні сторони кожного гравця і намагаємося якнайкраще їх використати в тому чи іншому ігровому моменті, у тій чи іншій грі.

Хто потрапить до складу та гратиме – вирішується безпосередньо перед матчем, тому що ми бачимо, у якому стані перебувають гравці, у якому стані вони повертаються з лав збірних, як вони тренуються. Команда – це живий організм. У неї може бути різне обличчя, але план на гру, стратегію та тактику всі гравці мають розуміти та виконувати", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

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