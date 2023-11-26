"Перед игрой мы столкнулись с несколькими проблемами. Как вы видели, в заявке не было Попова, Волошина. Проблемы были и у Ваната, который не принял участия в последнем матче за молодежную сборную, получив небольшое повреждение. Сейчас, слава Богу, уже все нормально, поэтому он сегодня вышел на поле. Хотя его кондиции пока не самые лучшие, потому что он почти четыре дня вообще не занимался.

Динамо – Рух – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы понимали, что будем играть с молодой амбициозной командой, которая строит свою игру благодаря прессингу, и в первом тайме, несмотря на то, что мы его закончили со счетом 2:0, где-то мы не доигрывали. Но во втором тайме мы исправили эти ошибки, играли уже более агрессивно, не садились низко, а вместо этого высоко встречали и довели игру до победы, имея возможности для того, чтобы увеличить счет.

Почему после замены Караваева Дубинчак стал действовать справа в атаке? В нашем распоряжении было только два игрока, которые играют на позициях вингеров. Я думал, как решить эту проблему и принял такое решение для того, чтобы мы не потеряли в скорости.

Бенито в нападении? В нашей команде около 28-30 игроков. Иногда мы привлекаем игроков из U-19. Все эти игроки принадлежат к нашей обойме. Они тренируются, выходят на поле на разных позициях. Мы требуем от них понимания того, как они должны действовать в той или иной игровой ситуации на определенном участке поля.

Сегодня сложилась такая ситуация, при которой один форвард, Супряга, восстанавливается после тяжелой травмы, а другой, Ванат, получил повреждение. Поэтому на этой позиции сыграл Бенито. У него есть для этого необходимые качества, которые мы используем. Мы прекрасно знаем сильные стороны каждого игрока и стараемся лучше их использовать в том или ином игровом моменте, в той или иной игре.

Кто попадет в состав и будет играть – решается непосредственно перед матчем, потому что мы видим, в каком состоянии находятся игроки, в каком состоянии они возвращаются из сборных, как они тренируются. Команда – это живой организм. У нее может быть разное лицо, но план на игру, стратегию и тактику все игроки должны понимать и выполнять", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

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