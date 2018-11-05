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Динамо – Ренн: матч розсудить Джон Бітон

15:18 181 Читать на русском
Динамо – Ренн: матч розсудить Джон Бітон
Динамо – Ренн: матч розсудить Джон Бітон

Стало відомо прізвище арбітра, який обслуговуватиме матч Динамо та Ренна у 4 турі Ліги Європи.

Головним арбітром матчу 4 туру Ліги Європи між Динамо та Ренном призначено шотландця Джона Бітона, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому його співвітчизники Дуглас Росс та Дугласс Поттер. Четвертий арбітр – Аластер Матер.

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Нагадаємо, матч 4 туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном відбудеться у Києві 8 листопада. Початок матчу заплановано на 19:55.

Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
до матчу
3
дн
:
1
год
:
41
хв
Ренн
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Ренн Арбітри
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