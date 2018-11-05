Динамо – Ренн: матч розсудить Джон Бітон

Стало відомо прізвище арбітра, який обслуговуватиме матч Динамо та Ренна у 4 турі Ліги Європи.

Головним арбітром матчу 4 туру Ліги Європи між Динамо та Ренном призначено шотландця Джона Бітона, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому його співвітчизники Дуглас Росс та Дугласс Поттер. Четвертий арбітр – Аластер Матер.

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Нагадаємо, матч 4 туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном відбудеться у Києві 8 листопада. Початок матчу заплановано на 19:55.