Кобін: Багато хто критикує Гармаша, але футболіст вийшов у матчі з Минаєм і зробив результат

Захисник Миная Василь Кобін похвалив хавбека Динамо Дениса Гармаша.

"У Динамо серйозна команда, серйозні гравці. Це відразу видно. Багато хто критикує Дениса Гармаша, а людина вийшла і зробила результат, заспокоїла гру в центрі поля. Його багато критикують, але я думаю, що він цього не заслуговує.

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Я кажу і про Михайла Кополовця. Він його постійно критикує-критикує, а людина вийшла, вирішила питання і закрила всім роти", – сказав Кобін в ефірі програми "Профутбол".

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Нагадаємо, у матчі 1/8 кубка України між Минаєм та Динамо Гармаш вийшов на поле у другому таймі за рахунку 1:0 на користь закарпатської команди та забив один з голів киян.