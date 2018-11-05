toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Динамо – Ренн: матч рассудит Джон Битон

15:18 35 Читати українською
Динамо – Ренн: матч рассудит Джон Битон
Динамо – Ренн: матч рассудит Джон Битон

Стала известно фамилия арбитра, который будет обслуживать матч Динамо и Ренна в 4 туре Лиги Европы.

Главным арбитром матча 4 тура Лиги Европы между Динамо и Ренном назначено шотландца Джона Битона, сообщает официальный сайт УЕФА.

Манчестер Сити – Шахтер: матч будет обслуживать скандальный Кашшаи, который засудил Украину на Евро-2012

Помогать ему будут его соотечественники Дуглас Росс и Дугласс Поттер. Четвертый арбитр – Аластер Матер.

Кобин: Многие критикуют Гармаша, но футболист вышел в матче с Минаем и сделал результат

Напомним, матч 4 тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном состоится в Киеве 8 ноября. Начало запланировано на 19:55.

Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
3
дн
:
3
час
:
22
мин
Ренн
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Арбитры Динамо Киев - Ренн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Соперник Ворсклы Спортинг уволил главного тренера
    Португалія — 4 нояб153 Соперник Ворсклы Спортинг уволил главного тренера
5
час
:
27
мин
Хаддерсфилд
22:00
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук