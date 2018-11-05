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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Манчестер Сіті – Шахтар: матч обслуговуватиме скандальний Кашшаї, який засудив Україну на Євро-2012

11:51 625 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: матч обслуговуватиме скандальний Кашшаї, який засудив Україну на Євро-2012
Віктор Кашшаї / Соцмережі

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар.

Матч 4 туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар обслуговуватиме угорська бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї. Асистуватимуть йому Гьоргі Рінг та Венцель Тот. Четертим арбітром призначено Пітера Береттяна.

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Головний арбітр матчу може бути знайомий українському вболівальнику за Євро-2012, коли угорець обслуговував матч збірної України та Англії і не зарахував гол Марка Девіча.

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Нагадаємо, матч 4 туру Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шахтарем відбудеться у середу, 7 листопада. Початок матчу заплановано на 22:00.

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
2
дн
:
6
год
:
59
хв
Шахтар
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