Манчестер Сіті – Шахтар: матч обслуговуватиме скандальний Кашшаї, який засудив Україну на Євро-2012

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар.

Матч 4 туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар обслуговуватиме угорська бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї. Асистуватимуть йому Гьоргі Рінг та Венцель Тот. Четертим арбітром призначено Пітера Береттяна.

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Головний арбітр матчу може бути знайомий українському вболівальнику за Євро-2012, коли угорець обслуговував матч збірної України та Англії і не зарахував гол Марка Девіча.

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Нагадаємо, матч 4 туру Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шахтарем відбудеться у середу, 7 листопада. Початок матчу заплановано на 22:00.