Всі охочі вже можуть придбати перепустки на поєдинок проти французької команди.

Динамо на своєму сайті оголосило про початок продажу квитків на домашній матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна.

Динамо безкоштовно роздавало квитки на матч з АЕКом – жест відчаю не врятував від мізерної відвідуваності

До слова, кияни прийматимуть суперників у Кракові на стадіоні імені Юзефа Пілсудського. Придбати квитки на матч можна за посиланням після реєстрації на квитковому порталі.

Попри катастрофічну відвідуваність матчу з АЕКом у другому турі ЛЄ (на трибунах стадіону були присутні 3362 вболівальники з 15 тисяч можливих), ціни на квитки не було знижено – вартість перепусток варієються в діапазоні від 50 до 1200 злотих (від 400 до 9600 гривень).

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Ренном відбудеться 13 жовтня і стартує о 19:45 за київським часом.

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