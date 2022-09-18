Все желающие уже могут приобрести пропуска на поединок против французской команды.

Динамо на своем сайте объявило о начале продаж билетов на домашний матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Ренна.

Динамо бесплатно раздавало билеты на матч с АЕКом – жест отчаяния не спас от скудной посещаемости

К слову, киевляне будут принимать соперников в Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского. Купить билеты на матч можно по ссылке после регистрации на билетном портале.

Несмотря на катастрофическую посещаемость матча с АЕКом во втором туре ЛЕ (на трибунах стадиона присутствовало 3362 болельщика из 15 тысяч возможных), цены на билеты не были снижены – стоимость пропусков варьируется в диапазоне от 50 до 1200 злотых (от 400 до 9600 гривен).

Напомним, поединок между Динамо и Ренном состоится 13 октября и стартует в 19:45 по киевскому времени.

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