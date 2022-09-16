Київський клуб всіма силами намагався підвищити інтерес до поєдинку Ліги Європи в Кракові. Вдалося так собі.

"Матч з АЕКом Ларнака на стадіоні Краковія вже розпочався, а вболівальники Динамо все ще стоять у довгих чергах на вулиці. Більшість із них стояли абсолютно спокійно. Напевно, було б інакше, якби вони заплатили гроші за квитки вартістю 50-190 злотих.

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Але все було по-іншому, тому що клуб нарешті (здається, перед самим матчем) почав роздавати квитки безкоштовно. Завдяки цьому один із секторів за воротами таки заповнився українськими вболівальниками.

Як почувалися ті, хто заплатив за квитки? Ми цього не знаємо, але в підсумку всі вболівальники київської команди повернулися додому розчаровані, адже їхня команда програла", – цитує слова журналіста Матеуша Міги Sport.TVP.

На трибунах стадіону в Кракові були присутні 3362 вболівальники. Арена імені Юзефа Пілсудського вміщує трохи більше 15 тисяч глядачів. Відповідно, благородний жест із роздачею квитків незадовго до початку гри не допоміг "біло-синім" отримати потужну підтримку у програному матчі.

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