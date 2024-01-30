Динамо сокрушило Пахтакор в товарищеском матче на сборах. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Еще до перерыва киевляне повели с комфортным счетом 3:1. Ванат оформил дубль, но самый красивый гол в активе Бенито, который пяткой замкнул прострел Волошина.

Динамо выиграло первый матч в 2024 году, 6 голов – шоу Ваната, Бражко и Бенито расстроило Шацких с пикантным привкусом

Во втором тайме Динамо не пощадило собственную легенду Максима Шацких и его Пахтакор. Узбеки "проглотили" еще 2 мяча. Царенко завершил стремительную комбинацию, а Бражко удался хороший удар со штрафного – 5:1.