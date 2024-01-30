Динамо – Пахтакор – 5:1 – видео голов и обзор матча с шедевром Бенито
19:58 - Читати українською
Динамо сокрушило Пахтакор в товарищеском матче на сборах. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Еще до перерыва киевляне повели с комфортным счетом 3:1. Ванат оформил дубль, но самый красивый гол в активе Бенито, который пяткой замкнул прострел Волошина.
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Во втором тайме Динамо не пощадило собственную легенду Максима Шацких и его Пахтакор. Узбеки "проглотили" еще 2 мяча. Царенко завершил стремительную комбинацию, а Бражко удался хороший удар со штрафного – 5:1.
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