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Динамо – Олімпік: в наявності у донецької команди лише 14 футболістів

10:35 715 Читать на русском
Динамо – Олімпік: в наявності у донецької команди лише 14 футболістів
Ігор Климовський / Олімпік

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський розповів про проблеми команди перед матчем проти Динамо.

 

"Переговорили з хлопцями, вирішили, над чим потрібно попрацювати в першу чергу. Підтягуємо гру в обороні, пресинг. Над цим працюємо і готуємося до Динамо.

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У мене в наявності всього 14 чоловік. З них і доведеться обирати стартовий склад. Оберу найякісніших виконавців, які зможуть зіграти в захисті. Оскільки, найімовірніше, ми проведемо весь матч в обороні. Але, звичайно, постараємося контратакувати", – сказав Климовський телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, Олімпік зіграє проти Динамо у 5 турі УПЛ. Поєдинок відбудеться в суботу, 24 серпня, на НСК Олімпійському. Початок матчу запланований на 19:30.

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Ігор Климовський Ігор Климовський Динамо - Олімпік Олімпік Олімпік
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