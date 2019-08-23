Динамо – Олімпік: в наявності у донецької команди лише 14 футболістів

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський розповів про проблеми команди перед матчем проти Динамо.

"Переговорили з хлопцями, вирішили, над чим потрібно попрацювати в першу чергу. Підтягуємо гру в обороні, пресинг. Над цим працюємо і готуємося до Динамо.

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У мене в наявності всього 14 чоловік. З них і доведеться обирати стартовий склад. Оберу найякісніших виконавців, які зможуть зіграти в захисті. Оскільки, найімовірніше, ми проведемо весь матч в обороні. Але, звичайно, постараємося контратакувати", – сказав Климовський телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, Олімпік зіграє проти Динамо у 5 турі УПЛ. Поєдинок відбудеться в суботу, 24 серпня, на НСК Олімпійському. Початок матчу запланований на 19:30.