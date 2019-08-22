"Ми можемо обігравати Динамо і Шахтар", – нападник Олімпіка зробив сміливу заяву

Нападник Олімпіка Драман Салу налаштований дати серйозний бій Динамо в поєдинку 5-го туру Прем'єр-ліги. 21-річний представник Буркіна-Фасо приєднався до донеччан цього літа.

Нагадаємо, Олімпік залишається єдиною командою УПЛ, яка після 4-х турів не набрала жодного очка. Провальний старт сезону змусив керівництво клубу піти на кадрові зміни – головний тренер донеччан Жуліо Сезар покинув клуб.

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Наступний матч Олімпік зіграє проти київського Динамо, а через тур протистоятиме Шахтарю, тому ризикує залишитися без очок і після 6-ти турів. Попри це нападник команди Драман Салу налаштований оптимістично.

"Ми вдячні Жуліо за той час, що він був з нами, і будемо його пам'ятати лише з хорошого боку. Зараз ми сконцентровані на підготовці до дуже важливого матчу. Немає часу сумувати. Все нормально.

Ми дуже добре виглядали в стартових поєдинках, за винятком гри з Карпатами. Нам не вистачало реалізації та креативу попереду. При цьому суперники в перших трьох матчах використовували мало не 100% своїх моментів. Сказати, що це помилка тренера, буде некоректно. Як показали попередні матчі, наша команда здатна показувати відмінний футбол. Ми можемо не просто відбирати очки, а й обігравати Динамо і Шахтар.

Тільки з таким настроєм і такими завданнями потрібно виходити на поле. Ми будемо битися за три очки, особливо з огляду на наше турнірне становище. Динамо – великий клуб зі своїми традиціями, але Олімпік теж вже не перший рік бореться в елітному дивізіоні. Перед початком матчу рахунок на табло – 0:0", – цитує Салу офіційний сайт Олімпіка.

Матч Динамо – Олімпік пройде 24 серпня на НСК Олімпійський. Початок о 19:30.

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