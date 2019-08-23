toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Динамо – Олимпик: в наличии у донецкой команды лишь 14 футболистов

10:35 59 Читати українською
Динамо – Олимпик: в наличии у донецкой команды лишь 14 футболистов
Игорь Климовский / Олимпик

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский рассказал о проблемах команды перед матчем против Динамо.

 

"Переговорили с ребятами, решили, над чем нужно поработать в первую очередь. Подтягиваем игру в обороне, прессинг. Над этим работаем и готовимся к Динамо.

"Это будет большое усиление", – Гельзин анонсировал назначение нового тренера Олимпика

У меня в наличии всего 14 человек. Из них и придется выбирать стартовый состав. Выберу качественных исполнителей, которые смогут сыграть в защите. Поскольку, скорее всего, мы проведем весь матч в обороне. Но, конечно, постараемся контратаковать", – сказал Климовский телеканалу "Футбол 1".

"Мы можем обыгрывать Динамо и Шахтер", – нападающий Олимпика сделал смелое заявление

Напомним, Олимпик сыграет против Динамо в 5 туре УПЛ. Поединок состоится в субботу, 24 августа, на НСК Олимпийском. Начало запланировано на 19:30.

blog_ava
Эспаньол – Заря: Шевченко шокирует экс-звезду Реала, но джокер и киллер из прошлого напоминают о проклятии плей-офф ЛЕ
03:36
1194
Теги
Игорь Климовский Игорь Климовский Динамо Киев - Олимпик Олимпик Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Эспаньол – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча
    Ліга Європи — 22 авг1527 Эспаньол – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча
9
час
:
40
мин
Гранада
21:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук