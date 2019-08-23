Динамо – Олимпик: в наличии у донецкой команды лишь 14 футболистов

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский рассказал о проблемах команды перед матчем против Динамо.

"Переговорили с ребятами, решили, над чем нужно поработать в первую очередь. Подтягиваем игру в обороне, прессинг. Над этим работаем и готовимся к Динамо.

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У меня в наличии всего 14 человек. Из них и придется выбирать стартовый состав. Выберу качественных исполнителей, которые смогут сыграть в защите. Поскольку, скорее всего, мы проведем весь матч в обороне. Но, конечно, постараемся контратаковать", – сказал Климовский телеканалу "Футбол 1".

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Напомним, Олимпик сыграет против Динамо в 5 туре УПЛ. Поединок состоится в субботу, 24 августа, на НСК Олимпийском. Начало запланировано на 19:30.