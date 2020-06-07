Динамо – Олександрія: екс-тренер киян очікує дуже важкого поєдинку для команди Михайличенка

Колишній наставник київського Динамо Леонід Буряк прогнозує "біло-синім" непростий поєдинок проти Олександрії у 25-му турі Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, кияни ведуть відчайдушну боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Головними конкурентами Динамо наразі є луганська Зоря та чернігівська Десна.

Шевченко оцінив шанси Динамо на друге місце в УПЛ

"Динамівцям проти Олександрії в неділю буде дуже важко. Щоправда, судячи з показників матчу з Шахтарем, думаю, Динамо вже 75-80 хвилин має провести на високому рівні" – цитує Буряка Footboom.

Поєдинок Динамо – Олександрія стартує о 17:00 на НСК Олімпійський. Наразі кияни випереджають свого суперника на 3 очки, а від Шахтаря відстають на 19 пунктів.

Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ