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Динамо – Александрия: экс-тренер киевлян ожидает очень тяжелого поединка для команды Михайличенко

14:30 46 Читати українською
Динамо – Александрия: экс-тренер киевлян ожидает очень тяжелого поединка для команды Михайличенко
Динамо – Александрия / ФК Динамо

Бывший наставник киевского Динамо Леонид Буряк прогнозирует "бело-синим" непростой поединок против Александрии в 25-м туре Премьер-лиги.

 

Напомним, киевляне ведут отчаянную борьбу за зону Лиги чемпионов. Главными конкурентами Динамо сейчас являются луганская Заря и черниговская Десна.

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"Динамовцам против Александрии в воскресенье будет очень трудно. Правда, судя по показателям матча с Шахтером, думаю, Динамо уже 75-80 минут должно провести на высоком уровне", – цитирует Буряка Footboom.

Поединок Динамо – Александрия стартует в 17:00 на НСК Олимпийский. Сейчас киевляне опережают своего соперника на 3 очка, а от Шахтера отстают на 19 пунктов.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ

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Леонид Буряк Динамо Киев - Александрия Динамо Киев Динамо Киев
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