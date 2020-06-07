Динамо – Александрия: экс-тренер киевлян ожидает очень тяжелого поединка для команды Михайличенко

Бывший наставник киевского Динамо Леонид Буряк прогнозирует "бело-синим" непростой поединок против Александрии в 25-м туре Премьер-лиги.

Напомним, киевляне ведут отчаянную борьбу за зону Лиги чемпионов. Главными конкурентами Динамо сейчас являются луганская Заря и черниговская Десна.

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"Динамовцам против Александрии в воскресенье будет очень трудно. Правда, судя по показателям матча с Шахтером, думаю, Динамо уже 75-80 минут должно провести на высоком уровне", – цитирует Буряка Footboom.

Поединок Динамо – Александрия стартует в 17:00 на НСК Олимпийский. Сейчас киевляне опережают своего соперника на 3 очка, а от Шахтера отстают на 19 пунктов.

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