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Шевченко оцінив шанси Динамо на друге місце в УПЛ

14:15 284 Читать на русском
Шевченко оцінив шанси Динамо на друге місце в УПЛ
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував боротьбу за другу сходинку УПЛ.

"Чи зможуть Динамо скласти конкуренцію за друге місце? Вона вже є. Думаю, буде приємно вболівальникам стежити за чемпіонатом.

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Переможе сильніший. У Шахтаря є відрив. А от за друге місце кілька команд ввімкнулись у боротьбу", – зазначив Шевченко.

Нагадаємо, Динамо посідає 4 місце з 46 очками – стільки ж в активі Зорі та Десни. Шахтар же має впевнений відрив від конкурентів з 62 пунктами.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Зоря Зоря Шахтар Шахтар Динамо Динамо Десна Десна Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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