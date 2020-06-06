Шевченко оцінив шанси Динамо на друге місце в УПЛ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував боротьбу за другу сходинку УПЛ.

"Чи зможуть Динамо скласти конкуренцію за друге місце? Вона вже є. Думаю, буде приємно вболівальникам стежити за чемпіонатом.

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Переможе сильніший. У Шахтаря є відрив. А от за друге місце кілька команд ввімкнулись у боротьбу", – зазначив Шевченко.

Нагадаємо, Динамо посідає 4 місце з 46 очками – стільки ж в активі Зорі та Десни. Шахтар же має впевнений відрив від конкурентів з 62 пунктами.

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