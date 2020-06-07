Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 25-го туру УПЛ приймає Олександрію. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо після поразки в Класичному опустилося на четверте місце, але внаслідок вчорашньої поразки Десни піднялося на третє за додатковими показниками – така собі радість, враховуючи відрив Зорі в три залікових бали. Олександрія, в свою чергу, має шанс порівнятися очками з киянами та сіверянами, закрутивши інтригу в боротьбі за срібло ще сильніше. Господи, який же це крутий сезон – і як же прикро, що ліга не може заробити на ньому бодай 3-4 млн євро...

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В поєдинку проти Шахтаря підопічні Михайличенка продемонстрували неоднозначний футбол. В перші 20-30 хвилин кожного з таймів вболівальники бачили команду, яка грамотно пресингує, заповнює порожні зони й цікаво атакує – особливо виділявся Цітаішвілі, який точно був найкращим. Потім сили залишали динамівців, і починався цирк з величезними коридорами для бразильців та провалами у перехідних фазах – після втрат всі кияни могли різко опинитися за лінією м'яча. При цьому було багато індивідуальних помилок – особливо у Попова, який пропустив поміж ніг при першому голі й програв єдиноборство перед другим. Очевидний висновок матчу криється у не дуже хорошій фізичній готовності киян, що ставить питання до тренерського штабу.

Олександрія ж тиждень тому дотиснула Зорю аж на 90+4 хвилині з пенальті, прибивши колектив Скрипника втретє за сезон. Підопічні Володимира Шарана зіграли у свій традиційний футбол, закрившись всією командою на вузькому просторі власної половини поля, пресингуючи лише на останній третині й розриваючи суперника на контратаках.

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Вийшло вдало – луганці при кращому володінні м'ячем провели лише 11 позиційних атак з ударом, створивши в два рази менше моментів (6 проти 10) й програли за очікуваними голами (1,8 vs 2,4 xG). Так, Олександрія заробила доволі неоднозначний пенальті, але Динамо отримало дуже неприємний сигнал – команда, яка непереконливо діє в позиційних атаках, сьогодні зустрінеться з майстром стримування.

Кадрова ситуація

У Динамо практично нічого не змінилося, за виключенням повернення Шапаренка в основну групу. Під великим сумнівом залишається участь в грі Піваріча, Бурди і Циганкова, які три дні тому готувалися за індивідуальною програмою – вірогідно, як і з Шахтарем, вони не вийдуть на поле. Цікаво, що разом з першою командою тренувались молоді Мащенко, Сухоручко, Сирота, та Забарний. Можливо, хтось з останніх двох з'явиться в старті, адже Попов відбуває дискваліфікацію.

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У Олександрії серйозних кадрових втрат немає. В лазареті залишається 37-річний Запорожан, у якого травма ахіла, а Вантух не зіграє через умови оренди. У список дискваліфікованих жоден футболіст "жовто-чорних" не потрапив.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олександрія

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Цітаішвілі, Шепелєв, Вербіч – Русин

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Грицук, Ковалець, Задерака – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Динамо завжди страждає з Олександрією, але рідко втрачає очки – востаннє це траплялося 13 місяців тому на НСК Олімпійський. Щоправда, в березневому чвертьфіналі Кубка підопічні Володимира Шарана 106 хвилин тримали нулі, граючи приблизно так же, як і тиждень тому із Зорею. Це неприємна особливість, враховуючи факт кращої фізичної готовності "жовто-чорних" та їхню заточеність на боротьбу. Як сказав легендарний захисник киян Сергій Беженар, "якщо Динамо почне буцатися в атлетизмі, то ще не відомо, хто від цього виграє".

В цьому матчі можна дати два очевидних прогнози – голів буде мінімум, а Динамо буде неймовірно складно пройти низький блок Олександрії. Нічия цілком вірогідна, однак гостям важливо не пропускати – з реалізацією в поточному сезоні у них значні проблеми. Крім того, в тактичному плані Динамо здається більш цікавим колективом – кияни вміють швидко перебудовуватись і завжди мають хороший стартовий план, відповідально його виконуючи, допоки є сили. З іншого боку, керування грою в моментах, коли потрібно терміново виправляти ситуацію, у "біло-синіх" шкутильгає.

Словом, суперники більш-менш рівні, але у киян краще з ресурсами та тактичною різнобарвністю. В таких поєдинках дуже багато вирішує індивідуальний клас – і тут у Динамо явна перевага (навіть з урахуваннях серйозних кадрових втрат). Саме тому "біло-синіх" можна назвати фаворитом, але це дуже умовно. Дуже.

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