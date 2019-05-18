Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 29-го туру УПЛ приймає Маріуполь. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо – Маріуполь

18 травня, 17:00, Київ, НСК Олімпійський

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)

Телетрансляція на каналі 2+2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

З турнірної точки зору даний матч абсолютно нічого не означає для Динамо й зручний для Маріуполя. В разі поразки азовці навряд чи сильно відпустять Зорю, у якої гра з Шахтарем, а Львів знаходиться в 9 очках позаду й повинен зіграти проти всіх лідерів. Перемога або нічия з великою долею ймовірності відправить підопічних Олександра Бабича на омріяну четверту позицію, хоча її потрібно буде ще втримати. Динамо ж офіційно завершить боротьбу за чемпіонство вже завтра, якщо Зоря поступиться "гірникам" – ну або ж це питання відкладуть до Класичного у Харкові.

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Втім, кияни не повинні відбувати номер. Маріуполь – один з найпринциповіших суперників "біло-синіх", який завжди дає відчайдушний бій як на полі, так і поза ним. Та й перед власними вболівальниками команда заборгувала: останні два поєдинки вона провела внічию (хоча грала добре), а загалом остання звитяга динамівців на НСК "Олімпійський" датується аж 4 березня – тоді вдалося переграти Арсенал-Київ. У чотирьох наступних домашках підопічні Хацкевича програли Челсі та розписали нічию з Шахтарем, Олександрією та Зорею. Звісно ж, неприємну серію господарі захочуть перервати.

Маріуполь наразі перебуває у непоганій формі. Після трьох поспіль поразок лідерам УПЛ азовці зібралися й прибили на виїзді Зорю (0:1) та вдома перемогли Львів (2:0) – луганців, таким чином, відчепили від боротьби за бронзу, а "містяни" де-факто перестали претендувати на п'яте місце.

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Сьогодні підопічні Олександр Бабича можуть розслабитися та просто зіграти у футбол без особливих переживань за результат, хоча і раніше перед матчами проти Динамо турнірна таблиця на них не тиснула. Тим не менш, Маріуполь програв всі три попередні зустрічі з "біло-синіми" із загальним рахунком 0:7, тож сьогодні гості будуть битися хоча б за право забити один гол.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели 44 очних зустрічі, в яких Динамо перемогло 38 разів, а Маріуполь – лише один. У прем'єр-лізі зіграно 40 матчів: 34 перемоги киян, 5 нічиїх, 1 перемога азовців. Крім того, Маріуполь має одну технічну перемогу.

2. Загальний рахунок протистояння: 23-112 на користь київського Динамо. В рамках УПЛ – 23-99.

3. Найбільша перемога Динамо в чемпіонатах України була зафіксована саме в матчі проти Маріуполя,який тоді ще називався Іллічівцем. У 2010 році кияни розгромили азовців з рахунком 9:0.

4. Маріуполь не перемагає Динамо у чемпіонатах 14 матчів поспіль (2 нічиї, 12 поразок).

5. Азовський клуб не забиває голів динамівцям протягом 324-х хвилин.

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Кадрова ситуація

У Маріуполя немає ніяких проблем з кадрами – всі здорові, ніхто не дискваліфікований. У Динамо ж фантастичні проблеми: в першу чергу, кияни не можуть розраховувати на Віталія Буяльського, який у матчі із Зорею зламав два ребра й вилетів на місяць, та на Віталія Миколенка – латераль пошкодив задню поверхню стегна й повернеться за тиждень. Також не зіграють травмовані Беньямін Вербіч, Фран Соль та Йосіп Піваріч, а участь Тамаша Кадара – під питанням.

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Навряд чи вийде на поле Артем Бєсєдін, який тренується з дублем, хоча холодна війна між Олександром Хацкевичем та Назарієм Русиним цілком може подарувати сюрприз. Добре, що хоча б у списку дискваліфікованих нікого, крім травмованого Миколенка, немає.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Маріуполь

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Русин

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворський, Биков, Демірі – Ігнатенко, Піхальонок – Зубков, Мишньов, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:0

У Динамо колосальні кадрові втрати, тому сподіватися на ефектну перемогу, як це було в матчі першого кола, не варто. Тим не менш, перед виїзним поєдинком місяць тому кияни мали ще більші проблеми, однак їм все одно вдалося набрати заслужені три очки. Сьогодні кияни будуть вмотивовані виграти на власному полі, тому Маріуполю, ймовірно, все ж доведеться зазнати четвертої поразку від "біло-синіх" у сезоні – хоча й мінімальної.

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