Півзахисник Динамо Віктор Циганков реалізував пенальті у матчі 3-го туру УПЛ проти Львова, що дозволило йому оформити два нових досягнення у складі київського клубу.

Гол у ворота Львова став 50-м для Віктора Циганкова у рамках УПЛ, повідомляє офіційний Facebook-акаунт Динамо.

Порятунок киян імені Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Львів – 3:1

Окрім цього, Віктор реалізував уже 14 пенальті у складі Динамо, що дозволило йому піднятись на 2 місце серед найкращих пенальтистів за період незалежної України. Циганков лише одного разу не реалізував пенальті, як і знаменитий бразилець Діого Рінкон – вони мають ідентичну статистику. Попереду лише легендарний Сергій Ребров, який забив 24 одинадцятиметрових із 28.

Нагадаємо, Динамо переграло Львів (3:1) завдяки Миколі Шапаренку, який забив зі штрафного та асистував наприкінці зустрічі.

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