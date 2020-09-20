Полузащитник Динамо Виктор Цыганков реализовал пенальти в матче 3-го тура УПЛ против Львова, что позволило ему оформить два новых достижения в составе киевского клуба.

Гол в ворота Львова стал 50-м для Виктора Цыганкова в рамках УПЛ, сообщает официальный Facebook-аккаунт Динамо.

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Кроме этого, Виктор реализовал уже 14-й пенальти в составе Динамо, что позволило ему подняться на 2 место среди лучших пенальтистов за период независимой Украины. Цыганков лишь однажды не реализовал пенальти, как и знаменитый бразилец Диого Ринкон – они имеют идентичную статистику. Впереди только легендарный Сергей Ребров, который забил 24 одиннадцатиметровых из 28.

Напомним, Динамо переиграло Львов (3:1) благодаря Николаю Шапаренко, который забил со штрафного и ассистировал в конце встречи.

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