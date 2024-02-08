Динамо розпочне спаринг із латвійською Лієпаєю о 17:00 за київським часом. Дивіться стартові склади та онлайн-трансляцію контрольної гри на "Футбол 24".

Динамо розпочинає другий етап зборів матчем із Лієпаєю – гра стартує вже о 17:00 за київським часом. Відзначимо довгоочікуване повернення Владислава Супряги – нападник одразу отримав місце у стартовому складі киян. В основі також вийшов і Крістіан Біловар – хлопець доньки Ігоря Суркіса, Яни. Матч можна переглянути на YouTube-каналі Динамо.

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Стартовий склад Динамо: Нещерет – Дячук, Біловар, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Шепелєв – Караваєв, Царенко, Беніто – Супряга.

Запасні: Бущан, Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, Малиш, Буяльський, Михавко, Волошин, Рамадані.