Франція – один з претендентів на трофей. Елітні гравці, тренер стабільно дає результат. Австрія також приїхала на турнір з великими очікуваннями, адже Ральф Рангнік зумів сформувати сильну команду. Батько системи "Ред Булл" і вихованці системи "Ред Булл".

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Франція рвала на просторі

Дідьє Дешам сьогодні зробив ставку динамічний футбол: жодних затяжних атак, мінімум стерильних перепасовок. Французи не цурались віддавати м'яч, сідаючи до власного штрафного, а потім вилітали у швидкі атаки. Зіркові форварди комфортно почувались на просторі, Рабйо розганяв контри, Грізманн розумними відкриваннями та вчасними передачами створював Австрії ще більше проблем.

KYLIAN MBAPPÉ WOW ‍ pic.twitter.com/K6lglnSGMd — Dr Yash  (@YashRMFC) June 17, 2024

Мбаппе формально стартував на вістрі, але шукав зони по всьому полю. Відтягнувся на лівий фланг – відразу отримав момент (врятував голкіпер), відтягнувся на правий фланг – створив гол. Австрійський захист не витримав концентрації креативу від Дембеле та Мбаппе. Кіліан прострілив у штрафний майданчик, а там Вьобер в паніці зрізав м'яч у власні ворота.

Австрія – топ, але не настільки

Австрія справляє враження навченої команди. Футболісти знають, що робити з м'ячем, вміють у пресинг, допрацьовують перехідні епізоди. Сьогодні не вистачило класу. Як не старайся, а встигнути за ногами Мбаппе дуже складно. Австрійці показали награну комбінацію з прострілом Грегоріча, скидкою Забітцера та ударом Баумгартнера – зразково відіграв Меньян.

70% of the Earth is covered by water, the rest by N'golo Kanté



Still bossing it at 33-years old pic.twitter.com/F4xmdZ2SGN — OneFootball (@OneFootball) June 17, 2024

Австрії забракло футболіста, який здатен внести хаос, здивувати суперника. А так Франція читала та зупиняла атаки. Все передбачувано, все за планом – ідеальні умови для "ле бльо". Дуже сподобався в центрі поля Канте, який не запліснявів у Саудівській Аравії (3 відбори, 2 перехоплення). Ральф Рангнік без плану Б. Можливо, в інших матчах вистачить і якісного плану А, але не з французами. 5 ударів за 90 хвилин.

Мбаппе замість гола приніс нерви

Не скажеш, що клас побив порядок, адже Франція також дуже організована. Просто на хорошу тактику набудовані грандіозні якості футболістів. Ще на початку другого тайму французи мали закривати матч. Мбаппе дивом не реалізував вихід сам на сам, Грізманн зі скривавленою головою не встиг замкнути простріл Тео, а Жиру не влучив по м'ячу.

Дідьє Дешам все ж отримав порцію негативу сьогодні. Спершу потекла кров з голови Грізманна, якого штовхнули на рекламні щити, а потім Мбаппе розквасив собі ніс. Кіліан під час подачі зі штрафного врізався головою в Дансо. Все залило кров'ю. Капітан вирішив висловити протест, зайшов на поле без дозволу арбітра та завершив матч з жовтою.