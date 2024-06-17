"Поразка 0:3 – занадто. Якщо говорити категоріями заслуженості та справедливості результату, то цього не було. Перший гол – помилка, другий гол – миша під пахву (теж помилка).

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Та дуже хочеться при цьому говорити, що Україна заслужено та справедливо отримала поразку з таким рахунком. Показово. У дзеркалі у кожного буде винуватець цієї поразки. Не тільки Лунін, Ребров чи ще хтось інший. Усе було поганим, депресивним та болючим.

По-перше, підготовка до матчу з боку тренерського штабу. Пристрасть до структури – це важливо, це основа футболу. Та за цим має щось бути. Зрештою, структура – це не просто тактично правильне розташування гравців на полі, не просто розумні передбачувані рішення, підготовка до втрати чи зайняття потрібних коридорів, але й створення передумов для досягнення результату.

Ефективність. Україна була дуже повільною. Дуже стерильною. Навіть передбачуваною тут не можна сказати, тому що передбачуваність мало б означати розуміння того, що має бути зараз. А цього розуміння зовсім не було. Що мало бути? Як Україна мала атакувати? Бо таке враження, що не мала чи не знала як. Це в першому таймі. У другому все розбилося на індивідуальні дії, які не були підкріплені підтримкою інших. Ось Мудрик біжить, поки біжиться, ось Судаков сміливий – і на цьому все.

Те, що Україна нічого в цьому матчі не створила попереду та, зрештою, не забила – це проблема тренерського штабу. Але те, що вона напропускала – це проблема гравців.

Давайте, ще раз скажіть цим футболістам, що вони – найкраще покоління в історії України, що вони коштують по 70-80 мільйонів, що вони голкіпери Реала, Пічічі, найкращі захисники АПЛ та усе інше. Скажіть, вони хочуть це чути та купаються в цих словах. Але що там в реальності? Реальність така, що в футболі ти маєш бути злим, рішучим та сміливим. Злим, а не ображеним, рішучим, а не безрозсудним, сміливим, але зухвалим.

Тренерський штаб не зумів створити швидкість, а гравці – силу. Тому вийшов сором. Навряд чи хтось зі словами Зінченка буде сперечатися", – написав Бойко у своєму Telegram-каналі.

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