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"Михайличенко – це шлях в нікуди": Шевчук не вірить в перспективи Динамо з теперішнім наставником

12:42 - Читать на русском
"Михайличенко – це шлях в нікуди": Шевчук не вірить в перспективи Динамо з теперішнім наставником
Олексій Михайличенко / ФК Динамо Київ

Екс-захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук висловився щодо тренерства Олексія Михайличенка у Динамо в сезоні 2019/20.

"З молодими гравцями потрібно працювати, потрібно знайти до них підхід. Президент Динамо не потребує підказок, він теж хоче побачити класну гру у виконанні цих талановитих хлопців.

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Коли призначили Михайличенка, я відразу сказав, що дуже його поважаю. Я з ним працював, грав у збірній, але я не вірю, що він зможе показати хороший результат і розвивати Динамо далі. Якщо Михайличенко зробить результат – я готовий вибачитися. Але мені здається, що не зробить. Це шлях в нікуди.

З цими хлопцями повинен працювати інший фахівець. Зоря показує хороший футбол з орендованими у Динамо футболістами. Вони розкрилися по-іншому, хоча не були основними в Динамо", – сказав Шевчук у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Динамо після 26 турів посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Свій черговий матч підопічні Михайличенка проведуть сьогодні, 22 червня, проти Колоса о 19:30.

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Відеоновини В'ячеслав В'ячеслав Шевчук Динамо Динамо Зоря Зоря Олексій Олексій Михайличенко
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