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Динамо – Колос: Михайличенко имеет серьезные претензии к своим подопечным

22:40 - Читати українською
Динамо – Колос: Михайличенко имеет серьезные претензии к своим подопечным
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не мог узнать свою команду в поединке 27-го тура УПЛ против Колоса (2:1).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Мы не будем разбирать действия арбитра. Есть VAR. Хочу остановиться на своей команде. Сегодня ее трудно было узнать. Возможно, было потрачено много эмоций в матчах с Зарей и Минаем. Большая нагрузка выпала на связку Попов-Шабанов. Но вся команда сыграла не на своем уровне, не на тех скоростях и с ошибками. Можно было проиграть или сыграть вничью.

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Пытались объяснить, что легких матчей на этом этапе не будет. Рад, что добились нужного результата, но игру будем серьезно разбирать. Я недоволен командой. Мы могли проиграть и только благодаря огромной силе воли удалось выиграть.

Замена Цитаишвили? Он получил желтую карточку, а в таком матче это опасно. Понимали, что все может быть. Могут ли Цыганков и Цитаишвили одновременно выходить на поле? Время покажет. У нас есть конкуренция и на флангах, и в середине поля. Нужно каждый раз доказывать, кто выйдет в стартовом составе", – рассказал Михайличенко в эфире ТК УНИАН.

После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

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Динамо Киев - Колос Колос Колос Алексей Алексей Михайличенко Динамо Киев Динамо Киев
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