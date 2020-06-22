Динамо – Колос: Михайличенко имеет серьезные претензии к своим подопечным

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не мог узнать свою команду в поединке 27-го тура УПЛ против Колоса (2:1).

"Мы не будем разбирать действия арбитра. Есть VAR. Хочу остановиться на своей команде. Сегодня ее трудно было узнать. Возможно, было потрачено много эмоций в матчах с Зарей и Минаем. Большая нагрузка выпала на связку Попов-Шабанов. Но вся команда сыграла не на своем уровне, не на тех скоростях и с ошибками. Можно было проиграть или сыграть вничью.

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Пытались объяснить, что легких матчей на этом этапе не будет. Рад, что добились нужного результата, но игру будем серьезно разбирать. Я недоволен командой. Мы могли проиграть и только благодаря огромной силе воли удалось выиграть.

Замена Цитаишвили? Он получил желтую карточку, а в таком матче это опасно. Понимали, что все может быть. Могут ли Цыганков и Цитаишвили одновременно выходить на поле? Время покажет. У нас есть конкуренция и на флангах, и в середине поля. Нужно каждый раз доказывать, кто выйдет в стартовом составе", – рассказал Михайличенко в эфире ТК УНИАН.

После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

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