Динамо – Колос: Бєлік став на захист українського суддівства

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився думками щодо поєдинку 27-го туру УПЛ між Динамо та Колосом.

"Коли у матчі багато подій – завжди є про що поговорити і це приємно. Але з таким відтінком... Вкотре переконуюсь, що VAR всіх проблем не вирішить – ні в європейських чемпіонатах, ні, тим більше, у нашому.

"Це ганьба": вихованець Динамо, який грає за Колос, прокоментував скандальне суддівство

Мені здається, у нас є дуже сильний підтекст недовіри один до одного між клубами. Практично кожен тренер під час або після матчів висловлює претензії суддям. Це мене найбільше засмучує. Арбітри помиляються скрізь, але наша найбільша проблема – боротися з підтекстом. Якщо арбітр помиляється, це саме помилка, а не якась зацікавленість", – сказав Бєлік у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, суддівство поєдинку Динамо – Колос викликало масу суперечок, оскільки рефері Сергій Бойко призначив аж 4 пенальті і вилучив захисника ковалівців Кирила Петрова. Як наслідок, кияни перемогли з рахунком 2:1 і закріпились на другій сходинці турнірної таблиці, Колос залишився шостим.

Динамо – Колос: VAR'яти шоу в УПЛ – 3 очки, за які соромно навіть переможцям, злива пенальті та сумнівне вилучення