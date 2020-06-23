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Динамо – Колос: Бєлік став на захист українського суддівства

11:15 - Читать на русском
Динамо – Колос: Бєлік став на захист українського суддівства
Олексій Бєлік / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився думками щодо поєдинку 27-го туру УПЛ між Динамо та Колосом.

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Коли у матчі багато подій – завжди є про що поговорити і це приємно. Але з таким відтінком... Вкотре переконуюсь, що VAR всіх проблем не вирішить – ні в європейських чемпіонатах, ні, тим більше, у нашому.

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Мені здається, у нас є дуже сильний підтекст недовіри один до одного між клубами. Практично кожен тренер під час або після матчів висловлює претензії суддям. Це мене найбільше засмучує. Арбітри помиляються скрізь, але наша найбільша проблема – боротися з підтекстом. Якщо арбітр помиляється, це саме помилка, а не якась зацікавленість", – сказав Бєлік у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, суддівство поєдинку Динамо – Колос викликало масу суперечок, оскільки рефері Сергій Бойко призначив аж 4 пенальті і вилучив захисника ковалівців Кирила Петрова. Як наслідок, кияни перемогли з рахунком 2:1 і закріпились на другій сходинці турнірної таблиці, Колос залишився шостим.

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