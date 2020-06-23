Динамо – Колос: Белик стал на защиту украинского судейства

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился мыслями о поединке 27-го тура УПЛ между Динамо и Колосом.

"Когда в матче много событий – всегда есть о чем поговорить и это приятно. Но с таким оттенком... Который раз убеждаюсь, что VAR всех проблем не решит – ни в европейских чемпионатах, ни, тем более, в нашем.

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Мне кажется, у нас есть очень сильный подтекст недоверия друг другу между клубами. Практически каждый тренер во время или после матчей высказывает претензии судьям. Это меня больше всего расстраивает. Арбитры ошибаются везде, но наша самая большая проблема – бороться с подтекстом. Если арбитр ошибается, это именно ошибка, а не какая-то заинтересованность", – сказал Белик в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, судейство поединка Динамо – Колос вызвало массу споров, поскольку рефери Сергей Бойко назначил аж 4 пенальти и удалил защитника ковалевцев Кирилла Петрова. Как следствие, киевляне победили со счетом 2:1 и закрепились на второй строчке турнирной таблицы, Колос остался шестым.

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