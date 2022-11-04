"Ми припустилися двох помилок, які дозволили Фенербахче виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових, одного разу після ауту, ще одного разу – після помилки захисту. З усім тим, Фенербахче сьогодні грав добре, це дуже хороша команда, з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими, ми ж грали за свою честь. Наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який я побачив у сьогоднішньому матчі.

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Ми дуже добре розпочали цей сезон, пройшовши Фенербахче і Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів. Протистояти Бенфіці було вже складно, тому що ми почали переміщатися між Україною та Польщею двічі на тиждень. Це мало великий вплив, адже у нас не було постійного місця для тренувань і свого стадіону. Коли ми почали одночасно грати в чемпіонаті України та Лізі Європи, стало неможливо контролювати ситуацію.

Зараз ми повернемося до України та почнемо в нормальному режимі грати в чемпіонаті, проводячи домашні матчі в Києві. Тому вже не матимемо проблем із постійними переїздами. Дуже шкода, що ми фінішували на останньому місці в групі Ліги Європи. На мою думку, ми не заслуговуємо на такий підсумок. За інакших обставин ми могли б досягти більш успішного результату", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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