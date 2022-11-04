"Мы допустили две ошибки, которые позволили Фенербахче выиграть эту игру. В двух матчах с турками мы дважды пропустили после угловых, однажды после аута, еще раз – после ошибки защиты. Тем не менее Фенербахче сегодня играл хорошо, это очень хорошая команда, с сильными игроками. Они были очень мотивированными, мы играли за свою честь. Наши игроки проявили характер. Это положительный момент, который я увидел в матче сегодня.

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Мы очень хорошо начали этот сезон, пройдя Фенербахче и Штурм в квалификации Лиги чемпионов. Противостоять Бенфике было уже сложно, потому что мы начали перемещаться между Украиной и Польшей дважды в неделю. Это оказало большое влияние, ведь у нас не было постоянного места для тренировок и своего стадиона. Когда мы начали одновременно играть в чемпионате Украины и Лиге Европы, стало невозможно контролировать ситуацию.

Сейчас мы вернемся в Украину и начнём в нормальном режиме играть в чемпионате, проводя домашние матчи в Киеве. Поэтому уже не будет проблем с постоянными переездами. Жаль, что мы финишировали на последнем месте в группе Лиги Европы. На мой взгляд, мы не заслуживаем такого результата. При других обстоятельствах мы могли бы добиться более успешного результата", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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