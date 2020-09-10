"Динамо – це гранд, це бренд українського футболу. Там зібрані одні з найкращих наших гравців.

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Також в команду прийшов новий тренер, кваліфікований фахівець. Він вніс своє бачення футболу, яке давало результат у Шахтарі. Буде складна гра. Ми гратимемо на виїзді. Буде дуже важко, але, думаю, ми готові.

У нас дуже хороша команда. Будемо виходити і грати. І тільки гра покаже, що у нас вийде. Чи будуть сюрпризи у матчі з Динамо? Про це я говорити не буду. Думаю, все побачимо в грі", – цитує слова Філіппова Команда 1.

Нагадаємо, зустріч Динамо та Десни відбудеться вже завтра, 11 вересня, початок о 19:00.

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