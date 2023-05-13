Динамо у Києві приймає Чорноморець в рамках 26-го туру УПЛ. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Чорноморець стартував о 14:00. Під керівництвом Олександра Шовковського, який підміняє Мірчу Луческу, кияни виграли три гри поспіль, але все ще перебувають лише на 4-му місці УПЛ із 5-очковим відставанням від Зорі. СК Дніпро-1 та Шахтар відірвалися від Динамо на 8 і 10 балів відповідно.

Динамо – Чорноморець: анонс матчу УПЛ

Поєдинок на стадіоні Лобановського проходить у знаковий для киян день. Саме сьогодні, 13 травня, Динамо виповнилося 96 років. А ще 21 рік тому – 13 травня 2002-го – не стало Валерія Васильовича Лобановського.

Чорноморець бореться за збереження прописки в УПЛ. Команда Романа Григорчука періодично демонструє цікавий футбол та дає бій лідерам (відібрала очки в Шахтаря, зі скандальним суддівством програла СК Дніпро-1), але відрив від зони перехідних матчів складає тільки 2 очки. На гру з киянами в одеситів є серйозні втрати – Авагімян, Брагару та Васильєв дискваліфіковані. У Динамо з цієї ж причини немає Попова з Тимчиком.

Поєдинок першого кола в Одесі завершився розгромом Чорноморця з рахунком 3:0. За киян забивали Ванат і Циганков (обидва – з пенальті), ще одним голом відзначився Буяльський.

Онлайн-трансляція поєдинку Динамо – Чорноморець доступна на 2+2, YouTube-каналі киян, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади:

Динамо: Нещерет – Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Андрієвський – Беніто, Буяльський, Волошин – Ванат.

Чорноморець: Паст – Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков – Політило, Демченко, Кузик – Бадібанга, Алефіренко – Хадіда.