Динамо в Киеве принимает Черноморец в рамках 26-го тура УПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Черноморец стартовал в 14:00. Под руководством Александра Шовковского, который подменяет Мирчу Луческу, киевляне выиграли три игры подряд, но все еще находятся лишь на 4-м месте УПЛ с 5-очковым отставанием от Зари. СК Днепр-1 и Шахтер оторвались от Динамо на 8 и 10 баллов соответственно.

Динамо – Черноморец: анонс матча УПЛ

Поединок на стадионе Лобановского проходит в знаковый для киевлян день. Именно сегодня, 13 мая, Динамо исполнилось 96 лет. А еще 21 год назад – 13 мая 2002-го – не стало Валерия Васильевича Лобановского.

Черноморец борется за сохранение прописки в УПЛ. Команда Романа Григорчука периодически демонстрирует интересный футбол и дает бой лидерам (отобрала очки у Шахтера, со скандальным судейством проиграла СК Днепр-1), но отрыв от зоны переходных матчей составляет только 2 очка. На игру с киевлянами у одесситов серьезные потери – Авагимян, Брагару и Васильев дисквалифицированы. У Динамо по этой же причине нет Попова с Тымчиком.

Поединок первого круга в Одессе завершился разгромом Черноморца со счётом 3:0. За киевлян забивали Ванат и Цыганков (оба – с пенальти), еще одним голом отличился Буяльский.

Онлайн-трансляция поединка Динамо – Черноморец доступна на 2+2, YouTube-канале киевлян, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет – Караваев, Дячук, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Волошин – Ванат.

Черноморец: Паст – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Политыло, Демченко, Кузык – Бадибанга, Алефиренко – Хадида.