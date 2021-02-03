"Передусім, це були товариські матчі. Наша головна мета – підготуватися до найближчих офіційних матчів – з Олімпіком у чемпіонаті та Брюгге у Лізі Європи. Це дуже важливі гри, тому ми намагаємося швидко набрати форму, щоб команда була готова до цих протистоянь на сто відсотків. У команди дуже багато роботи, велике навантаження. Всі хлопці старанно працюють, хоча помітно, що ноги ще важкі, і немає швидкості та легкості. Але на даному етапі це нормально. У нас попереду ще три матчі, будемо готувати склад, який вийде на першу гру з Олімпіком.

Динамо пропонувало 5 млн євро за ціль Луческу – гравець відмовився від щедрої зарплати заради виступів у Атлетіко

Звичайно, кожна гра важлива. До того ж, усі хочуть обіграти таку команду, як Динамо Київ. Ми це прекрасно знаємо, і Містер правильно сказав нашим футболістам, що кожна команда хоче у цих іграх проявити себе, кожен футболіст, який виходить на поле проти Динамо, хоче показати свої найкращі якості. А нам, своєю чергою, потрібно тримати високу планку клубу, рівень наших гравців. До того ж, у кожній грі, навіть товариській, потрібно виховувати в собі менталітет переможців. Звісно, результат для нас завжди важливий, але водночас нам важливо подивитися у справі всіх гравців. На зборі багато футболістів, і ми даємо шанс проявити себе кожному, дивимося на найкращі якості кожного, вказуємо на помилки, які вони роблять.

Молодих гравців прийняли добре, адже хлопці з нашої академії – це майбутнє Динамо. Серед молоді багато талановитих гравців. Звичайно, їм потрібно ще багато працювати над собою, набиратися досвіду. Але я вважаю, що в першій команді Динамо скоро з'являться дуже хороші молоді футболісти", – цитує Вукоєвіча офіційний сайт клубу.

Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге