Тренер молодіжної команди Брюгге Рік Де Міл, який керував основою в матчі проти Динамо через коронавірус у головного коуча, поділився враженнями від нічиєї з Динамо (1:1) в 1/16 Ліги Європи.

"У єврокубках виїзний гол дуже важливий, тому результат позитивний. Дуель складається з двох матчів, але першою половиною протистояння ми задоволені.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Динамо – технічна команда, яка володіє швидким переходом з атаки в оборону. Вони намагалися нас пресингувати. Ще хотів би відзначити захист киян. Це дуже хороший сильний колектив.

Головний тренер дав нам деякі вказівки перед матчем. Думаю, нам вдалося їх виконати. Сам я хвилювався сьогодні, але найголовніше, що ми здобули позитивний рахунок.

Я не вважаю, що ми грали другим номером. Це взагалі дуже небезпечно проти Динамо. Ми намагалися пресингувати. Можливо, в якийсь момент віддали ініціативу, але потім відновили контроль над грою", – розповів фахівець після гри.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого.

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