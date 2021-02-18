Тренер молодежной команды Брюгге Рик Де Мил, который руководил основой в матче против Динамо из-за коронавируса у главного коуча, поделился впечатлениями от ничьей с Динамо (1:1) в 1/16 Лиги Европы.

"В еврокубках выездной гол очень важен, поэтому результат положительный. Дуэль состоит из двух матчей, но половиной противостояния мы довольны.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Динамо – техничная команда, которая обладает быстрым переходом из атаки в оборону. Они пытались нас прессинговать. Еще хотел бы отметить защиту киевлян. Это очень хороший сильный коллектив.

Главный тренер дал нам некоторые указания перед матчем. Думаю, нам удалось их выполнить. Сам я волновался сегодня, но самое главное, что мы получили положительный счет.

Я не считаю, что мы играли вторым номером. Это вообще очень опасно против Динамо. Мы пытались прессинговать. Возможно, в какой-то момент отдали инициативу, но потом восстановили контроль над игрой", – рассказал специалист после игры.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.

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