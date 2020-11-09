Дибала пропустить матчі відбору до ЧС-2022 – делікатна причина
Нападник туринського Ювентуса Пауло Дибала не допоможе рідній національній команді в найближчих поєдинках кваліфікацїі до чемпіонату світу-2022 через проблеми зі здоров'ям.
26-річна зірка Ювентуса отримав позаплановий відпочинок, повідомляє офіційний твіттер збірної Аргентини.
Ювентус визначився з майбутнім Дибали
Дибала має проблеми із сечостатевою системою. Нападник пройде додаткове обстеження через дискомфорт. Як наслідок, аргентинець не допоможе "альбіселесте" в найближчих матчах відбору до Мундіалю в Катарі.
Аргентинська збірна 13 листопада прийме команда Парагваю, а 18 листопада зустрінеться із перуанцями на виїзді.
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