Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала не поможет родной национальной команде в ближайших поединках квалификации к чемпионату мира-2022 из-за проблем со здоровьем.

26-летняя звезда Ювентуса получил внеплановый отдых, сообщает официальный твиттер сборной Аргентины.

Ювентус определился с будущим Дибалы

Дибала имеет проблемы с мочеполовой системой. Нападающий пройдет дополнительное обследование из-за дискомфорта. Как следствие, аргентинец не поможет "альбиселесте" в ближайших матчах отбора к Мундиалю в Катаре.

Аргентинская сборная 13 ноября примет команду Парагвая, а 18 ноября встретится с перуанцами на выезде.

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