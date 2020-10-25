"Ми обговорюємо продовження контракту, звичайно, ми зацікавлені у збереженні Пауло в Турині.

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Був складний період, тому що ми були замкнені в готелі на два тижні через коронавірус і не могли ні з ким зустрічатися, але ми спілкувалися", – сказав Паратічі для Football Italia.

Нагадаємо, Пауло захищає кольори Юве з 2015-го. Чинний контракт аргентинського форварда з туринським клубом розрахований до літа 2022 року.

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