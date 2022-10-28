Нападник "джалороссі" та збірної Аргентини зробив день одного з уболівальників римського клубу.

Один із туристів днями відвідав знаменитий Колізей. Іноземець був одягнений у футболку Роми з прізвищем Дибали, яку придбав незадовго до цього в одному з фан-шопів.

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У цей момент у легендарному амфітеатрі перебував і сам Пауло Дибала з дівчиною та друзями. 28-річний нападник помітив фаната, підійшов до нього і запропонував підписати футболку. Зрозуміло, що той був приголомшений.

Хлопець зробив кілька світлин з Дибалою, які розлетілися соцмережами. Так вдало зайти в Колізей щастить далеко не кожному.

Нагадаємо, аргентинець приєднався до Роми на правах вільного агента з Ювентуса. У команді Жозе Моурінью Дибала зіграв 11 матчів, забив 7 голів і віддав 2 асисти, але отримав травму і зможе допомогти Ромі вже після чемпіонату світу.

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