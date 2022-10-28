Нападающий "джалоросси" и сборной Аргентины сделал день одного из болельщиков римского клуба.

Один из туристов на днях посетил знаменитый Колизей. Иностранец был одет в футболку Ромы с фамилией Дибалы, которую приобрел незадолго до этого в одном из фан-шопов.

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В этот момент в легендарном амфитеатре находился и сам Пауло Дибала с девушкой и друзьями. 28-летний нападающий заметил фаната, подошел к нему и предложил подписать футболку. Понятно, что тот был ошеломлен.

Парень сделал несколько фотографий с Дибалой, разлетевшихся соцсетями. Так удачно зайти в Колизей везет далеко не каждому.

Напомним, аргентинец присоединился к Роме на правах свободного агента из Ювентуса. В команде Жозе Моуринью Дибала сыграл 11 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста, но получил травму и сможет помочь Роме уже после чемпионата мира.

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