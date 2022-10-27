Ультрас Барселони витягли гравців з роздягальні після приниження від Баварії – несподівана розв'язка виховної бесіди
Фанати Барселони показали своє ставлення до команди, яка другий рік поспіль вилітає з групи Ліги чемпіонів.
Вчора підопічні Хаві на Камп Ноу розгромно програли Баварії (0:3) і достроково попрощалися з плей-офф.
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Після фінального свистка гравці Барселони пішли в роздягальню, але одна трибуна змусила їх повернутися на поле. Група найвірніших фанатів продовжувала співати і аплодувати улюбленій команді. Футболісти "кулес" (дехто вже в капцях) виглядали дещо розгубленими, розуміючи, що їхня гра зовсім не відповідала сподіванням вболівальників.
Додамо, що Барселона вже гарантувала собі місце у Лізі Європи, тому останній матч ЛЧ на виїзді проти Вікторії Пльзень стає формальністю. У чемпіонаті команда Хаві йде другою, відстаючи від Реала на 3 очки.
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