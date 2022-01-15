Вінгер Динамо U-19 Самба Діалло прибув на медогляд першої команди "біло-синіх" у клініку "Добробут", повідомляє Динамоманія.

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Сьогодні, 15 січня, його пройдуть всі легіонери та українці, які не встигли зробити це вчора. Владислав Супряга, Владислав Кулач, Руслан Нещерет, Георгій Бущан, Микита Бурда, Вітінью, Артем Бєсєдін та Владислав Дубінчак вже прибули до клініки. До слова, Діалло приїхав на медогляд першим.

Нагадаємо, 17 січня, команда вирушить на збір до Іспанії, де проведе перший етап підготовки до відновлення сезону. Там Динамо проведе 4 спаринги.

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