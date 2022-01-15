Вингер Динамо U-19 Самба Диалло прибыл на медосмотр первой команды "бело-синих" в клинику "Добробут", сообщает Динамомания.

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Сегодня, 15 января, его пройдут все легионеры и украинцы, не успевшие сделать это вчера. Владислав Супряга, Владислав Кулач, Руслан Нещерет, Георгий Бущан, Никита Бурда, Витиньо, Артем Беседин и Владислав Дубинчак уже прибыли в клинику. К слову, Диалло приехал на медосмотр первым.

Напомним, 17 января команда отправится на сбор в Испанию, где проведет первый этап подготовки к возобновлению сезона. Там Динамо проведет 4 спарринга.

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