Футболісти ПСЖ час від часу стають жертвами пограбувань. Анхель Ді Марія через це не зміг завершити матч 29-го туру Ліги 1 проти Нанта (1:2).

Подібні інциденти трапляються доволі регулярно. Зазвичай все відбувається в ігровий день, коли нікого немає вдома. Проте, цього разу сім'я Ді Марії була у будинку, коли туди вдерлися злодії, повідомляє Marca. На щастя, інформації про постраждалих немає, хоча сім'ю футболіста на якийсь час навіть взяли в заручники.

Ді Марія продовжив контракт з ПСЖ

Тренерському штабу ПСЖ довелося екстрено проводити заміну футболіста. Першим про інцидент дізнався спортивний директор клубу Леонардо, який усе передав Маурісіо Почеттіно. Фахівець відразу ж зняв Ді Марію з поля і пішов із ним у роздягальню.

За інформацією ESPN, у схожій ситуації опинився ще й захисник команди Маркіньйос. Щоправда, грабіжники атакували дім його батьків, а сам бразилець відіграв повний матч, у якому його команда поступилася з рахунком 1:2.

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